Balvano: migliora la sicurezza stradale. Questi gli ultimi interventi

A Balvano sono iniziati i lavori per l’installazione di 25 nuovi lampioni a energia solare, per un importo complessivo di 70.000 euro, oltre a circa 7.000 euro destinati alla realizzazione di 5 nuovi punti luce con illuminazione tradizionale.
Come fa sapere l’Amministrazione:
“Le contrade San Giovanni, Gaudino, Cerreta, Melassano, Maria Pupita, Galdo, Sant’Antuono, via Sandro Pertini (sede della Protezione Civile) e molte altre aree del territorio comunale continuano così a essere illuminate con tecnologie di ultima generazione, più efficienti e sostenibili.
Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale per garantire maggiore sicurezza stradale, tutela dell’ambiente e benessere dei cittadini”.