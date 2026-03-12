Basilicata: allerta meteo della Protezione Civile

- Basilicata: Basi-A1, Basi-B;
- Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
- Lazio: Bacini Costieri Sud;
- Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica;
- Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:
