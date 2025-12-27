Basilicata: arriva il gelo! Ecco i consigli per proteggere i contatori dell’acqua

In considerazione dell’ondata di freddo in arrivo e delle temperature che in alcune aree delle Basilicata potrebbero scendere sotto lo zero, in particolare nei borghi montani e nelle zone collinari interne, Acquedotto Lucano richiama l’attenzione dei cittadini sull’importanza di proteggere i contatori idrici dal gelo per evitare guasti, rotture e interruzioni del servizio.

Ecco un vademecum anti-gelo con alcune semplici regole di prevenzione:

Isolare il contatore con materiali adatti come polistirolo, poliuretano espanso o lana di vetro, evitando di utilizzare stracci, giornali o tessuti che, assorbendo acqua, possono favorire la formazione di ghiaccio.

Chiudere accuratamente gli sportelli dei vani contatore, assicurandosi che non vi siano fessure da cui possa penetrare aria fredda.

Per le abitazioni non occupate o stagionali, chiudere la valvola a monte del contatore e svuotare l’impianto interno dell’acqua.

In caso di gelo persistente, se strettamente necessario, lasciare scorrere un filo d’acqua da un rubinetto per evitare il congelamento delle tubature.

Non utilizzare fiamme libere o acqua bollente per scongelare tubi o contatori ghiacciati: tali pratiche possono provocare danni gravi agli impianti.

Un impegno condiviso per il territorio

La collaborazione dei cittadini è fondamentale per garantire la continuità del servizio idrico durante i mesi invernali.

Investire pochi minuti nella protezione del proprio contatore significa evitare giorni di disagi e costose riparazioni.

Soprattutto nei borghi montani e nelle aree più esposte alle rigide temperature invernali, queste precauzioni diventano indispensabili.

L’azienda ricorda che i danni causati dal gelo a contatori e impianti privati sono a carico dell’utente, rendendo ancora più importante l’adozione di misure preventive.