Domani, 10 ottobre 2019, alle ore 10,00, nella sala Verrastro al primo piano del Palazzo della Giunta regionale (via Verrastro, 4 – Potenza), il presidente della Regione Vito Bardi e gli assessori incontrano i dirigenti dell’Eni per discutere del rinnovo degli accordi del 1998 sulle attività petrolifere in Val d’Agri.

La riunione non sarà pubblica.