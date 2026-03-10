Basilicata: “Comuni devono fare i conti con una carenza di personale”. Presentata una mozione

Il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Fortunato Picerno, ha presentato durante i lavori odierni del Consiglio regionale della Basilicata una mozione per “rafforzare il supporto tecnico ai Comuni lucani e migliorare la capacità amministrativa degli enti locali”.

Precisa il Consigliere:

“L’iniziativa propone di valorizzare le competenze delle società di assistenza tecnica convenzionate con la Regione Basilicata, mettendole a sistema, nei limiti previsti, a supporto dei Comuni, in particolare di quelli di piccole e medie dimensioni che spesso devono fare i conti con una carenza di personale tecnico-amministrativo“.

La mozione richiama, inoltre, la necessità di utilizzare pienamente gli strumenti già attivati a livello nazionale nell’ambito del Programma Nazionale Capacità per la Coesione (PN CapCoe), tra cui il Centro Servizi Territoriali (CST) e la piattaforma AppCOE, che offrono assistenza tecnico-specialistica agli enti locali nelle diverse fasi dei progetti finanziati con fondi pubblici.

Nel documento viene inoltre indicato un ruolo di raccordo per ANCI Basilicata, con l’obiettivo di favorire il coordinamento tra Regione e Comuni e garantire un accesso equo ai servizi di supporto tecnico.

La mozione impegna, infine, la Giunta regionale a:

“promuovere un protocollo d’intesa tra Regione Basilicata e ANCI Basilicata e a riferire periodicamente al Consiglio regionale sugli effetti delle iniziative in termini di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali e di miglior utilizzo delle risorse finanziarie disponibili”.