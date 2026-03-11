Basilicata, latte: prezzi ai minimi storici. La richiesta urgente

Il consigliere regionale di Azione, Nicola Morea, ha depositato ieri in Consiglio regionale una mozione per chiedere iniziative urgenti a sostegno del comparto lattiero-caseario e per la tutela delle aziende zootecniche della Basilicata, oggi alle prese con una fase di forte crisi dei prezzi del latte.
Spiega Morea:
“La filiera lattiero-casearia rappresenta uno dei pilastri storici dell’agricoltura italiana e svolge una funzione economica, sociale e territoriale fondamentale, soprattutto nelle aree interne.
Oggi però stiamo assistendo a una dinamica di mercato particolarmente preoccupante che rischia di mettere in seria difficoltà molte aziende agricole”.
Negli ultimi mesi, infatti, il mercato internazionale dei prodotti lattiero-caseari ha registrato una significativa instabilità.
Nell’ultimo trimestre del 2025 si è verificata una contrazione dei prezzi pari al 17%, dovuta anche al cambiamento degli equilibri del commercio globale: da un lato la crescente autosufficienza produttiva di alcuni grandi mercati, come la Cina, dall’altro il rafforzamento della presenza commerciale di importanti player internazionali, tra cui la Nuova Zelanda.
Sottolinea Morea:
“Gli effetti di questo scenario si stanno riversando con particolare intensità anche sul mercato europeo e nazionale.
Oggi il latte spot italiano viene quotato tra 0,21 e 0,24 euro al litro, livelli molto vicini a quelli registrati durante la grave crisi del settore del 2016”.
Una situazione resa ancora più critica dall’aumento dei costi di produzione che negli ultimi anni ha colpito le aziende zootecniche, tra energia, carburanti, mangimi e fertilizzanti.
Ricorda Morea:
“In molti casi il prezzo riconosciuto agli allevatori non riesce più a coprire i costi sostenuti con una compressione della redditività che mette a rischio la sostenibilità economica delle aziende.
La Basilicata ospita numerose realtà zootecniche impegnate nella produzione di latte bovino di qualità, che rappresentano un presidio economico, occupazionale e ambientale fondamentale per molti territori rurali.
Se non interveniamo per tempo il rischio è quello di assistere a un progressivo abbandono dell’attività produttiva, con conseguenze pesanti per l’economia agricola regionale e per la tenuta sociale delle aree interne”.
Con la mozione presentata in Consiglio regionale, Morea chiede quindi:
“di aprire una discussione istituzionale sullo stato di crisi del comparto lattiero-caseario dedicata al mercato del latte e di attivare in Basilicata un tavolo di confronto con organizzazioni agricole e rappresentanti della filiera.
L’obiettivo è individuare strumenti di sostegno concreti per accompagnare le aziende zootecniche lucane e garantire continuità produttiva a un settore strategico per l’economia regionale”.