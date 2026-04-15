Basilicata, Neurochirurgia e Cardiochirurgia: a partire da queste date visite prenotabili tramite Cup regionale

Si rafforza la collaborazione tra Azienda ospedaliera regionale San Carlo e Azienda Sanitaria di Matera per la presa in carico del cittadino su tutto il territorio regionale.

L’Aor San Carlo e l’ASM comunicano che sono attive nell’Ospedale di Matera le agende con le date prenotabili tramite il Cup regionale, sia per le prime visite che per le visite di controllo neurochirurgiche e cardiochirurgiche, rispettivamente dal 16 Aprile e dal 22 Aprile.

Per entrambe le prestazioni altamente specialistiche saranno operativi gli ambulatori due volte al mese.

L’attivazione delle agende rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento dell’offerta assistenziale regionale e nella costruzione di una rete specialistica integrata tra l’Ospedale San Carlo di Potenza e l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, finalizzata a garantire un accesso più capillare alle prestazioni e una presa in carico qualificata dei pazienti su tutto il territorio regionale.

L’assessore alla Salute, Politiche della persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, sottolinea come “questo passaggio dia piena attuazione a quanto annunciato nelle scorse settimane e stimolato dall’Assessorato, ovvero la realizzazione di una rete specialistica tra gli ospedali di Potenza e Matera capace di valorizzare le competenze esistenti e di rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni di salute della popolazione.

L’attivazione delle agende con le date prenotabili tramite il Centro unico di prenotazione regionale consente oggi ai cittadini di accedere con maggiore facilità alle visite neurochirurgiche e cardiochirurgiche, rafforzando l’offerta sanitaria pubblica sull’intero territorio regionale ed evitando di ricorrere inutilmente a regioni limitrofe”.

Dichiara il direttore generale dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo, Giuseppe Spera:

“L’attivazione delle agende per le visite neurochirurgiche e cardiochirurgiche a Matera rappresenta un risultato concreto nel percorso di potenziamento della rete ospedaliera regionale e delle sinergie messe in campo.

Stiamo lavorando per mettere in connessione le professionalità e le competenze presenti nei nostri ospedali, così da assicurare ai cittadini prestazioni specialistiche di qualità e una maggiore prossimità delle cure.

Con le nuove attivazioni, i tempi di attesa già abbattuti saranno ulteriormente ridotti, nel rispetto del Piano Nazionale per il Governo delle Liste d’Attesa”.

Afferma il direttore generale dell’ASM, Maurizio Friolo:

“L’apertura delle agende di prenotazione per le visite neurochirurgiche e cardiochirurgiche all’Ospedale di Matera è il segno concreto di una strategia condivisa con l’assessore alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico e con l’Azienda ospedaliera San Carlo orientata al rafforzamento della sanità territoriale e ospedaliera.

Grazie a questa disponibilità del San Carlo possiamo offrire ai cittadini la possibilità di accedere più rapidamente a prestazioni di alta specializzazione dando risposte reali ai bisogni di salute della comunità e confermando l’attenzione costante verso il presidio ospedaliero di Matera”.