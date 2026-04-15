Potenza -Melfi, terribile incidente: purtroppo una persona ha perso la vita. L’intervento dei Vigili del fuoco

Il 15 Aprile 2026, alle ore 12:30 circa, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza sono intervenuti sulla S.S. 658 al km 13+300, per un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi pesanti.
Giunti sul posto, i VF della sede di Potenza e di Melfi hanno liberato dalle lamiere un autista, affidandolo ai sanitari del 118 intervenuti sul posto.
La strada è ancora chiusa per permettere le operazione di soccorso tecnico urgente.
Sono presenti sul posto anche la Polizia Stradale, i Carabinieri e Anas.
Purtroppo una persona ha perso la vita.