Basilicata: nuova allerta meteo della Protezione Civile

Un’area di bassa pressione, proveniente dal Mar Mediterraneo occidentale, si sta avvicinando al nostro Paese, spostandosi gradualmente dal Mar di Sardegna al mar Tirreno meridionale, e andrà a determinare condizioni di spiccata instabilità sulle isole maggiorie su parte delle regioni meridionali, in particolare sulle zone ioniche.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dal mattino di domani, mercoledì 15 ottobre, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, sulla Sicilia, in estensione, dal pomeriggio, alla Calabria e alla Basilicata, specie sui settori ionici.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 15 ottobre, allerta gialla sui territori di Sicilia e Calabria, su parte di Basilicata, Campania e Lazio.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni.