Tito è Comune europeo dello Sport 2028: i complimenti di Bardi

“Lo sport non è solo movimento, è direzione. E oggi Tito ha dimostrato di sapere dove andare”.

Con queste parole il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha voluto esprimere la sua soddisfazione per il prestigioso riconoscimento conferito al Comune di Tito, designato ufficialmente European Town of Sport 2028 dall’A.C.E.S. – Associazione Capitali Europee dello Sport.

“È una notizia che ci riempie d’orgoglio – ha detto Bardi – perché premia non solo una candidatura ben costruita, ma una visione. U

na visione che mette lo sport al centro della vita comunitaria come strumento di inclusione, crescita culturale e benessere sociale.

Tito ha saputo raccontarsi con autenticità e ambizione, dimostrando che anche i piccoli Comuni possono essere grandi esempi”.

Il dossier presentato dal Comune di Tito, inizialmente per l’anno 2027, ha ricevuto un punteggio elevato dalla Commissione tecnica, che ha apprezzato la programmazione triennale 2025-2028 e la strategia strutturata che ne è alla base.

Il titolo è stato assegnato per il 2028, in linea con la pianificazione pluriennale dell’organizzazione europea.

“Da coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni – ha aggiunto Bardi – sento il dovere e il piacere di sottolineare come questo riconoscimento non sia solo un premio, ma una responsabilità.

Tito sarà chiamata a raccontare, attraverso lo sport, il volto migliore della Basilicata: quello che accoglie, che educa, che costruisce ponti tra generazioni e culture”.

Il 2028 sarà un anno di eventi, manifestazioni e iniziative che coinvolgeranno cittadini di ogni età, con particolare attenzione ai temi dell’inclusione sociale e della promozione di stili di vita sani.

Un’occasione per valorizzare le eccellenze locali e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

“Complimenti al sindaco Laurino, all’Amministrazione comunale e a tutti i cittadini di Tito. Avete dimostrato che lo sport, quando è vissuto come valore, può trasformare un territorio.

E oggi, quel territorio, è un po’ più europeo”.