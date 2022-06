Basilicata: “prezzo dei carburanti di nuovo in forte aumento”! La richiesta urgente al Governo

“Il prezzo dei carburanti è di nuovo in forte aumento e colpisce pesantemente le realtà più deboli economicamente come le regioni del Sud e la Basilicata.

Per far fronte a questi ennesimi rincari è necessario che il governo intervenga di nuovo sul taglio delle accise”.

Lo ha detto in una nota Chiara Gemma, eurodeputata M5s della circoscrizione Sud e della Basilicata:

“Le famiglie, le imprese e tutto il sistema produttivo italiano sono in ginocchio.

A pagare di più sono le famiglie che vivono con un solo stipendio e chi è senza lavoro.

La benzina verde in modalità self service è salita di nuovo oltre 1,9 euro al litro, il diesel a 1,83.

Il taglio delle accise in vigore fino ad inizio Luglio, al netto delle proroghe messe in atto, non basta per calmierare i nuovi aumenti.

Una cosa è certa, per far fronte a tutto questo, bisogna intervenire per bloccare la speculazione finanziaria che si è sviluppata dopo che l’Unione europea ha dato il via libera all’embargo sul petrolio russo, che comunque scatterà solo nel 2023.

Ieri, infatti, i prezzi all’ingrosso del greggio hanno reagito alla notizia dell’embargo al petrolio russo toccando un picco di 119,9 dollari, un record storico superiore anche ai 116,4 dollari dello scorso 7 Marzo“.

