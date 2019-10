Potenza, 1 milione di euro per questo ospedale della provincia! I dettagli

In arrivo 1 Milione di euro per la salute del “San Giovanni”.

Ne dà notizia il Comune di Chiaromonte, che in una nota fa sapere che:

“Su proposta dell’Amministrazione Comunale di Chiaromonte e appoggiati da tutti e 19 Sindaci delle aree interne rafforzeremo i servizi diagnostici per il territorio.

Attualmente nella radiologia sono già arrivati un nuovo telecomandato e un ecografo multidisciplinare.

Presto arriveranno una:

Tca 32 slice;

la Moc;

un riunito odontoiatrico e ortopantomografo;

un gastrocolonscopio e un facoemulsificatore.

Una struttura come questa non dovrà essere abbandonata tanto che questo è solo il primo passo per potenziare i servizi sanitari, per riempirla di contenuti, evitando che i cittadini bisognosi debbano spostarsi anche per semplici esami.

Siamo fieri di questo piccolo/grande risultato e sappiamo che c’è ancora tanto da fare e per questo non ci fermeremo e continueremo ad incalzare la Regione affinché il nostro ospedale abbia i servizi sanitari adeguati !”.