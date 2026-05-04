Basilicata, rubano auto e si filmano mentre percorrono la Basentana: nei guai due giovani

I Carabinieri della Compagnia di Pisticci, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio contro i reati predatori, hanno arrestato in flagranza due giovani, di 24 e 23 anni, ritenuti responsabili del furto di un’autovettura avvenuto nella frazione di Metaponto; il primo, domiciliato nella stessa località e già noto alle forze dell’ordine oltre che destinatario di un ordine di lasciare il territorio nazionale, e il secondo, incensurato e residente a Bernalda, avrebbero approfittato di un momento di distrazione del proprietario per impossessarsi dell’utilitaria e darsi alla fuga.

Immediata la richiesta di intervento al 112 da parte della vittima, che ha consentito ai militari di attivare le ricerche e rintracciare il veicolo nel centro di Bernalda; alla vista dei Carabinieri, i due non si sono fermati all’alt dell’Aliquota Radiomobile, proseguendo la corsa fino a quando, braccati, hanno abbandonato l’auto tentando la fuga a piedi, venendo però raggiunti e arrestati.

Determinanti per la ricostruzione dei fatti sono stati i filmati dei sistemi di videosorveglianza dell’abitazione della vittima e un video rinvenuto sullo smartphone di uno degli indagati, nel quale i due si riprendono mentre, a bordo dell’auto rubata, percorrono la Statale Jonica e la Basentana; al termine delle formalità, il mezzo è stato restituito al proprietario, mentre i due arrestati, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, sono stati trasferiti nella casa circondariale, con il Gip che ha successivamente convalidato gli arresti disponendo per entrambi la custodia cautelare in carcere; resta ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.