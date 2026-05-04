Potenza: la musica unisce, consola e invita a guardare oltre. L’appuntamento

Nell’ambito dell’𝑨𝒗𝒊𝒈𝒍𝒊𝒂𝒏𝒐 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂 𝑭𝒆𝒔𝒕𝒊𝒗𝒂𝒍, un appuntamento di rara intensità ci invita al raccoglimento e all’ascolto più profondo: “𝐒𝐭𝐚𝐛𝐚𝐭 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫” di 𝐆.𝐁. 𝐏𝐞𝐫𝐠𝐨𝐥𝐞𝐬𝐢, 𝐏𝐚𝐫𝐫𝐨𝐜𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐒𝐚𝐧 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 – 𝐑𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐋𝐮𝐜𝐚𝐧𝐢𝐚, 𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚.

Appuntamento 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟎 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔, alle ore 𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟗:𝟒𝟓 (Iɴɢʀᴇssᴏ Lɪʙᴇʀᴏ).

𝘝𝑜𝘤𝑖 𝑒 𝑖𝘯𝑡𝘦𝑟𝘱𝑟𝘦𝑡𝘪 𝘥𝑖 𝑔𝘳𝑎𝘯𝑑𝘦 𝘴𝑒𝘯𝑠𝘪𝑏𝘪𝑙𝘪𝑡𝘢̀ 𝘥𝑎𝘳𝑎𝘯𝑛𝘰 𝘷𝑖𝘵𝑎 𝑎 𝑞𝘶𝑒𝘴𝑡𝘢 𝘱𝑎𝘨𝑖𝘯𝑎 𝑖𝘮𝑚𝘰𝑟𝘵𝑎𝘭𝑒:

𝑴𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒓𝒊𝒔𝒕𝒊𝒏𝒂 𝑪𝒊𝒂𝒎𝒑𝒊, 𝑠𝘰𝑝𝘳𝑎𝘯𝑜;

𝑩𝒆𝒂𝒕𝒓𝒊𝒄𝒆 𝑨𝒎𝒂𝒕𝒐, 𝑚𝘦𝑧𝘻𝑜𝘴𝑜𝘱𝑟𝘢𝑛𝘰.

𝗢𝗿𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗿𝗺𝗼𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗲𝘀𝗲.

𝗗𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗹 𝗠° 𝗚𝗮𝗲𝘁𝗮𝗻𝗼 𝗥𝗶𝘇𝘇𝗶𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗕𝗼𝗰𝗵𝗶𝗰𝗰𝗵𝗶𝗼.

Nel cuore del mese mariano, lo 𝑆𝑡𝑎𝑏𝑎𝑡 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟 risuona con una forza ancora più intima e universale.

È il racconto di una madre ai piedi della Croce, ma è anche il riflesso di ogni dolore umano, di ogni amore che resiste, di ogni speranza che non si spegne.

Le note di Pergolesi attraversano il silenzio e lo riempiono di senso: diventano 𝒗𝒐𝒄𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂, carezza e ferita, luce e ombra. In esse si intrecciano sofferenza e tenerezza, smarrimento e fede, fino a trasformarsi in un abbraccio collettivo.

In un tempo segnato da conflitti e inquietudini, questo concerto vuole elevarsi come 𝒊𝒏𝒗𝒐𝒄𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒊 𝒑𝒂𝒄𝒆, un momento in cui la musica unisce, consola e invita a guardare oltre.

Non solo un concerto, ma un’esperienza da vivere insieme, nel segno della bellezza, della spiritualità e della speranza.

𝒫ℯ𝓇𝒸𝒽ℯ́ 𝓁𝒶 𝓂𝓊𝓈𝒾𝒸𝒶 ℯ̀ 𝓆𝓊ℯ𝓁 𝒻𝒾𝓁ℴ 𝒾𝓃𝓋𝒾𝓈𝒾𝒷𝒾𝓁ℯ 𝒸𝒽ℯ 𝓊𝓃𝒾𝓈𝒸ℯ 𝓁ℯ 𝒶𝓃𝒾𝓂ℯ, 𝓁𝒶̀ 𝒹ℴ𝓋ℯ 𝓁ℯ 𝓅𝒶𝓇ℴ𝓁ℯ 𝓃ℴ𝓃 𝒶𝓇𝓇𝒾𝓋𝒶𝓃ℴ.

Di seguito la locandina con i dettagli.