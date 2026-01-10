Basilicata: una delegazione istituzionale e di volontari della Protezione Civile regionale a Roma da Papa Leone XIV. Ecco le foto

Una delegazione istituzionale e di volontari della Protezione Civile regionale ha partecipato all’incontro con Papa Leone XIV nella Sala Nervi in Vaticano.

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile, alla quale ha preso parte anche la Protezione civile comunale di Potenza, col suo responsabile Giuseppe Brindisi, è stata occasione per incontrare il Santo Padre che ha ringraziato i volontari per l’impegno, soprattutto durante gli eventi giubilari e in tutte le attività di assistenza alla popolazione.

Ecco le foto.