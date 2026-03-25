Bella, una nuova Scuola ha aperto i battenti: “Un investimento sul nostro futuro”

Questa mattina, in un’atmosfera di grande emozione la nuova scuola di San Cataldo ha aperto ufficialmente i battenti per accogliere tutti gli allievi della scuola accompagnati dai loro docenti e dai genitori.
Lo fa sapere il Comune di Bella che aggiunge:
“La moderna scuola situata in Piazza “Emanuele Gianturco”, inaugurata in una cerimonia solenne domenica scorsa, è il nuovo punto di riferimento della comunità frutto di una lungimirante e attenta programmazione dell’Amministrazione Comunale.
Alla consegna simbolica delle chiavi della scuola sono seguiti i saluti del Sindaco Leonardo Sabato, della vice sindaca Angela Carlucci e del consigliere comunale Vito Sabato.
Gli alunni, accompagnati dalle loro insegnati, hanno poi fatto l’ingresso nelle nuove e tecnologiche aule didattiche“.
Hanno dichiarato congiuntamente il Sindaco Leonardo Sabato e la Vice Sindaca Angela Carlucci:
“Una nuova grande emozione per donare con orgoglio questa moderna e sicura scuola a tutta la nostra comunità.
Un investimento sul nostro futuro che ci ripaga e ci gratifica”.