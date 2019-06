Bomba d’acqua su Potenza: buche e strade chiuse

Potenza continua a pagare i postumi della violenta grandinata che pochi giorni fa si è abbattuta in città.

Prima i grossi chicchi, poi la bomba d’acqua che ha allagato le strade.

Diversi i disagi per gli automobilisti e tantissime le segnalazioni pervenute alla centrale operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Le violente precipitazioni hanno causato infiltrazioni anche in alcuni corridoi di collegamento tra i padiglioni dell’Ospedale San Carlo e all’interno delle scale mobili.

Problemi maggiori sono stati riscontrati sulla Fondovalle (dove l’asfalto si è sollevato) e in prossimità del Ponte Musmeci, dove si è creata una vera e propria cascata.

Asfalto sollevato anche in Viale Firenze.

In queste zone le strade sono state chiuse al traffico per i lavori di messa in sicurezza e per impedire spiacevoli incidenti (come quello avvenuto all’inizio della Fondovalle appena due giorni fa).