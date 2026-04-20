Brienza: tutto pronto per i solenni festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso del Sacro Monte! Ecco il programma completo

Brienza si prepara a festeggiare il SS. Crocifisso Miracoloso del Sacro Monte, una fra le feste più antiche della Basilicata.
Ecco il programma completo dei solenni festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso Miracoloso del Sacro Monte di Brienza (24 Aprile – 3 Maggio 2026):
Dal 24 aprile al 2 maggio 2026
-ore 18:30 S. Messa e Novena al SS. Crocifisso
26 aprile 2026 IV domenica di Pasqua
-ore 9:30, 11:30, 18:30 SS. Messe
2 maggio 2026 – Vigilia della Solennità
-ore 18:30 S. Messa e benedizione dei cinti votivi
-ore 19:00/20:30 Confessioni
-ore 21:00 Veglia in onore del SS. Crocifisso per tutta la notte
3 MAGGIO 2026 – Solennità del SS. CROCIFISSO
processione al Sacro Monte
-ore 8:30 S. Messa e processione del SS. Crocifisso e di Maria SS. Addolorata
-ore 9:45 Largo San Nicola
Saluto dell’ Addolorata e partenza del SS. Crocifisso verso il Sacro Monte
-ore 10:30 S. Messa nella Chiesa della SS. Annunziata
-ore 12:00 S. Messa all’ arrivo del SS. Crocifisso al Santuario
-ore 17:30, 18:30 SS. Messe al Santuario