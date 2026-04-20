Potenza, rilevate tracce di idrocarburi: attivate bonifica e monitoraggio in questa zona

In riferimento a quanto accaduto il 17 e 18 aprile 2026, nell’area compresa tra via Viviani e via Nazario Sauro, l’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che sono stati effettuati accertamenti tecnici a seguito del rilevamento di tracce di idrocarburi nelle acque di deflusso presenti nella zona.

Le verifiche, condotte dagli enti competenti, hanno evidenziato la presenza di composti organici volatili riconducibili a idrocarburi, con origine attualmente oggetto di approfondimento. A seguito di tali riscontri, sono state attivate tempestivamente tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia ambientale, con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza pubblica e la tutela dell’ambiente.

Sul posto sono intervenuti: Vigili del Fuoco, Magistrato di turno, Forze dell’Ordine, ASP, ARPAB, Comune di Potenza, Protezione civile, Polizia locale.

“A tutti gli attori coinvolti va il sentito ringraziamento dell’Amministrazione per aver gestito con grande competenza una situazione potenzialmente pericolosa”.

In via precauzionale e in regime di emergenza, è stato disposto l’affidamento delle operazioni di raccolta e rimozione delle acque contaminate alla ditta Garramone Spurghi, incaricata di intervenire per il contenimento del fenomeno.

Sono attualmente in corso le valutazioni da parte degli organi competenti per accertare eventuali responsabilità;

allo stesso modo è in fase di quantificazione anche l’eventuale danno ambientale e sono state attivate le procedure di messa in sicurezza e monitoraggio dell’area. Allo stato attuale non si ravvisano situazioni di pericolo per persone o cose.

Si comunica inoltre che via Nazario Sauro è stata riaperta al traffico, in quanto le condizioni rilevate non presentano criticità per la sicurezza pubblica.

L’Amministrazione continuerà a monitorare l’evolversi della situazione e provvederà a fornire aggiornamenti nelle prossime ore.