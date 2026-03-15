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Brienza, vile furto di oltre 70 computer in questa scuola: “straordinaria la risposta dei cittadini che hanno donato i nuovi PC”. Complimenti

15 Marzo 2026

“​Oggi è una giornata importante per la nostra comunità”.

Così scrive l’amministrazione di Brienza che prosegue:

“Dopo il vile furto dei 72 PC che ha colpito dritto al cuore il futuro dei nostri ragazzi, non ci siamo fermati a guardare.

​Abbiamo completato l’installazione di un sistema di allarme all’avanguardia presso entrambi i nostri plessi scolastici.

Si tratta di un investimento doveroso, per salvaguardare il materiale multimediale e didattico.

Vogliamo che la scuola sia un luogo sicuro, dove la tecnologia resti a disposizione di chi deve imparare.

​La risposta dei cittadini e delle realtà locali è stata straordinaria.

Desidero ringraziare di cuore quanti hanno già dato la propria disponibilità e chi, a breve, donerà i nuovi PC per la scuola secondaria.

Grazie a voi, la nostra didattica non subirà battute d’arresto.

​”Ci possono togliere gli strumenti, ma non la voglia di crescere.”

Avanti così: la nostra comunità non si arrende e dimostra, ancora una volta, che l’unione è la nostra forza più grande.