Coldiretti Potenza: Cerabona è il nuovo direttore della federazione provinciale. Auguri di buon lavoro

Maria Cerabona è il nuovo direttore della federazione provinciale di Potenza della Coldiretti.

Quarantasei anni, laureata all’Unibas in Scienze della Produzione animale con diverse specializzazioni nel settore zootecnico, in Coldiretti da 15 anni, è stata responsabile ufficio quote latte, segreteria zonale, segreteria regionale e provinciale del movimento Donne impresa, responsabile regionale del Centro assistenza agricola dal 2015 al 2019.

Ad oggi, Cerabona è al terzo incarico da direttore, dal 2019 al 2021 ha guidato la federazione provinciale di Reggio Emilia e dal 2021 al 2023 quella di Bologna.

Ha commentato Cerabona:

“Sono onorata di ritornare a lavorare nella mia terra d’origine seppur con un ruolo diverso e dopo aver maturato esperienze umane e professionali che in questi anni, molto difficili a causa del Covid hanno accresciuto le mie competenze in vari ambiti del settore agricolo, sociale ed economico ma allo stesso tempo hanno temprato la mia personalità.

L’obiettivo da perseguire insieme a tutta la classe dirigente è difendere il mondo agricolo aumentando il livello di consapevolezza nei soci, nella struttura, nell’opinione pubblica, nelle istituzioni, nel mondo della scuola e della ricerca, che Coldiretti ha acceso la luce dicendo no al cibo sintetico e no al pensiero sintetico, mettendo al centro il principio di precauzione che garantisca la sicurezza e la salute dei cittadini”.

Per il presidente regionale della Coldiretti, Antonio Pessolani, quello di Cerabona in Basilicata:

“è un piacevole ritorno che non potrà che far bene alla federazione agricola, anche per via delle importanti esperienze maturate fuori regione. A Luca Celestino, che ha ricoperto l’incarico fino a qualche giorno fa a Potenza, e nel frattempo è diventato direttore provinciale a Chieti, faccio i migliori auguri di buon lavoro”.a

