Concorso pubblico: 1000 posti a tempo indeterminato! Ecco come fare domanda

26 Gennaio 2026

Nuovo Concorso pubblico.

È stato indetto un bando per il reclutamento di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato per l’anno 2026, con contratto a tempo indeterminato.

Questi i requisiti richiesti per la partecipazione:

  • diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • non aver compiuto il 28° anno di età.

Le Modalità di partecipazione prevedono la compilazione della domanda online sul Portale Concorsi della Polizia di Stato.

I Criteri di selezione saranno:

  • prova scritta;
  • accertamento efficienza fisica;
  • accertamenti psico-fisici;
  • accertamento attitudinale;
  • prova orale.

Per le date delle prove c’è da attendere: per la prova scritta, infatti, il calendario sarà pubblicato il 4 marzo 2026.

Per tutti i dettagli si rimanda al Portale inPA: il portale ufficiale della Pubblica Amministrazione italiana dedicato esclusivamente al reclutamento del personale.