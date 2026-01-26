La Basilicata brilla sui palcoscenici nazionali grazie a Giaira, Marianna e Gianmarco! Avanti così

Ancora una volta Tursi può guardare con orgoglio ai risultati straordinari raggiunti da tre suoi giovani concittadini, già insigniti negli anni del Premio dello Sport, il più alto riconoscimento sportivo cittadino, che continuano a distinguersi a livello nazionale portando in alto il nome della nostra comunità.

Nel corso della stagione sportiva 2025, nelle competizioni federali di Danza Sportiva FIDESM, unica Federazione Nazionale riconosciuta dal CONI, disputate tra Rimini e Riccione, Giaira Santamaria, Marianna Vita e Gianmarco Gentile hanno ottenuto risultati di assoluto rilievo, confermandosi esempi di talento, impegno e sacrificio.

Giaira Santamaria ha conquistato un prestigioso 4° posto ai Campionati Italiani FIDESM 2025, nella categoria Under 21 – Classe A – Latin Style Solo Femminile, confrontandosi con le migliori atlete del panorama nazionale.

Ottimo anche il risultato di Marianna Vita, che si è classificata 4ª ai Campionati Italiani FIDESM 2025 nella categoria Junior 1 (12/13) – Classe A – Latin Style Solo Femminile. Sempre Marianna, nel suo recente debutto nella categoria Junior 2, ha ottenuto un eccellente 8° posto assoluto su 73 atlete al Campionato Assoluto FIDESM svoltosi a Riccione, dimostrando grande maturità sportiva e una costante crescita tecnica.

A completare questo straordinario trittico di successi è Gianmarco Gentile, che ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani FIDESM 2025, nella categoria Under 21 – Classe A – Latin Style Solo Maschile, salendo sul podio nazionale e confermando il valore del proprio percorso sportivo.

I tre atleti svolgono la loro attività agonistica presso l’A.S.D. King’s Dance Academy di Scanzano Jonico, sotto la guida del Maestro Alessandro Antonio Stigliano, che segue i nostri tre giovani concittadini.

I risultati ottenuti da Giaira, Marianna e Gianmarco rappresentano un motivo di grande soddisfazione per l’intera comunità di Tursi.

Giovani che, attraverso lo studio, la disciplina e la passione, dimostrano come lo sport sia una scuola di vita e un potente strumento di crescita personale e collettiva.

A loro vanno i più sentiti complimenti e ringraziamenti, con l’augurio di continuare a inseguire i propri sogni e di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi, portando con orgoglio il nome di Tursi sui palcoscenici sportivi nazionali.