Direzione sanitaria Asp Basilicata: rinnovato l’incarico a D’Angola. Auguri di buon lavoro

Rinnovato l’incarico di Direttore Sanitario della Asp Basilicata a Luigi D’Angola che resterà alla guida della direzione sanitaria per il prossimo triennio.

A disporlo, la Delibera del Direttore Generale n.182/25 firmata in mattinata e concomitante con la scadenza del precedente incarico che lo ha visto alla guida della Direzione Sanitaria dal febbraio 2020.

Un percorso in salita attraversato dall’emergenza pandemica da covid 19 in cui l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza è stata in prima linea con la gestione delle ‘tende del Qatar per l’effettuazione dei tamponi e poi con la gestione della campagna vaccinale.

D’Angola, dalla fine di giugno 2022 a metà luglio 2023, ha svolto anche il ruolo di Direttore Generale della Asp Basilicata come facente Funzione.

Al termine della firma contrattuale, nel ringraziare il Direttore Generale per avergli confermato la fiducia e l’incarico, D’Angola ha sottolineato che continuerà ad impegnarsi “per il ‘Sistema Regione’ e per l’Azienda, assicurando piena aderenza agli indirizzi di politica sanitaria e fedeltà alla Direzione Generale dell’Asp nell’ottica di garantire continuità alle azioni e alle progettualità avviate”.

In previsione del rafforzamento della ‘logica di squadra’ ed in piena sintonia con la Direzione Generale e la Direzione Amministrativa dell’Azienda, D’Angola ha ricordato l’importanza delle:

“sfide del PNRR, del riordino e potenziamento della sanità territoriale, del nuovo Piano Socio-Sanitario, della gestione dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali, della riorganizzazione dell’Azienda, della valorizzazione delle professionalità”.

Il Direttore Sanitario opererà:

“con spirito di piena sintonia con la Direzione Strategica che, pur nella diversità dei ruoli, costituisce nella sua unitarietà momento collaudato di buon governo delle dinamiche aziendali, delle imprescindibili interlocuzioni con il competente Dipartimento Regionale e di messa a sistema delle ‘competenze distintive’ delle professionalità che costituiscono il vero patrimonio dell’azienda”.

Il Direttore Sanitario ha poi concluso evidenziando come “nell’assoluto rispetto per le Istituzioni e per i principi di buona amministrazione” continuerà a lavorare “nell’ottica di una piena aderenza agli indirizzi di politica sanitaria regionale”.

Il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo, all’atto della firma ha augurato “un buon lavoro al Direttore Sanitario per i prossimi anni, importanti per la sanità lucana.

Apprezzata la volontà di procedere con assoluta disponibilità a continuare a collaborare nell’alveo della linea strategica tracciata dalla Direzione Generale per il raggiungimento degli obiettivi di sistema”.