Basilicata: “Si verifichi con attenzione lo stato dei nostri invasi e le disponibilità idriche”. La situazione

“Si avvicina la stagione estiva e quindi anche la raccolta di prodotti stagionali dai quali dipendono profitti importanti per le nostre imprese, sia del Metapontino e delle principali aree agricole della regione, in particolare il Vulture-Melfese e l’Alto Bradano.

Ragione per cui occorre che si verifichi con attenzione lo stato dei nostri invasi e le disponibilità idriche, per non incorrere nei soliti problemi di scarsità o distribuzione intermittente che hanno troppe volte messo in ginocchio il nostro tessuto produttivo primario”.

Lo dichiara il capogruppo di Avs-Psi-LBp, Antonio Bochicchio, che prosegue:

“Ci auguriamo che la lezione della crisi dello scorso anno sia stata appresa, perché non vorremmo ritrovarci, anche se per motivazioni di natura diversa, di nuovo in quella spiacevole situazione.

Sappiamo che l’acqua c’è, ma persistono alcune criticità che incidono ancora sull’efficienza del sistema idrico regionale.

Occorre dunque porre massima attenzione all’effettiva disponibilità idrica in questa fase e ai volumi che verranno assegnati alle aree interessate, nonché ai provvedimenti che sono in corso o saranno adottati per sostenere colture e aziende del territorio.

Gli operatori stanno continuando a mettere in guardia la Regione sulle loro esigenze e sulle problematiche che ancora persistono.

Bisogna che siano ascoltati e occorre che vengono aiutati ad orientarsi in un quadro di governance della risorsa idrica che è ancora troppo frammentato e che richiede sintesi e adeguatezza.

I Dipartimenti regionali devono parlarsi di più e devono coordinarsi con gli altri organismi che gestiscono la risorsa idrica in Basilicata. Inoltre occorre accelerare sugli interventi e sulle opere idrauliche già annunciate.

È necessario dare certezza al contesto produttivo agricolo che deve poter operare in un clima di serenità e non di perenne agitazione”.