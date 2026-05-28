Tramutola: la musica dei KANTARA riempie il centro “Pace e speranza”. L’appuntamento

Nuovo appuntamento per il Festival Appennino Mediterraneo che sabato 30 maggio 2026, sarà di nuovo in scena a Tramutola.

Una mini-mini rassegna realizzata in collaborazione con il Comune di Tramutola che lo scorso 24 aprile ha riaperto il rinnovato centro sociale “Pace e speranza” proprio con il F.A.Me., che il prossimo 30 maggio giunge al quarto appuntamento nel nuovo contenitore.

Il nuovo evento offerto alla comunità porta il titolo MEDITERRANEIKA’., un concerto che è un vero e proprio ponte sonoro tra le sponde del Mediterraneo.

Attraverso arrangiamenti raffinati che fondono chitarre, basso, percussioni, flauto e voci, il gruppo di musicisti lucani KANTARA darà vita a un racconto in musica capace di unire tradizione e modernità, evocando atmosfere calde, accoglienti e senza confini. L’appuntamento è per le 19.30.

Si tratterà della diciassettesima tappa della rassegna 2025/2026 che quest’anno arriva al suo quinto anno.

Ideato e realizzato da Fondazione Appennino in collaborazione con comuni ed istituzioni pubbliche e private, il Festival Appennino Mediterraneo – F.A.Me., si pone il principale obiettivo di portare offerta artistica alle comunità locali che risiedono principalmente nei paesi interni in periodi dell’anno anche non estivi.

Di seguito la locandina con i dettagli.