Incidente sulla Sicignano-Potenza: 6 auto coinvolte! Chiuso questo tratto

A causa di un incidente, il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano–Potenza” è provvisoriamente chiuso al traffico in direzione del capoluogo all’altezza del km 46,850.

La circolazione è temporaneamente deviata in uscita allo svincolo di Potenza Ovest con rientro a Potenza Centro.

Nel sinistro, la cui dinamica è in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte sei autovetture.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine per la regolazione della circolazione e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.