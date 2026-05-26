Potenza celebrerà l’80° anniversario della Repubblica accompagnata dalla voce straordinaria di Arisa! Ecco il programma

Svelato il “cartellone” delle iniziative organizzate dalla Prefettura di Potenza in occasione dell’80° anniversario della Repubblica italiana.

Questa mattina, infatti, presso il Palazzo del Governo, il Prefetto Michele Campanaro, ha illustrato il ricco ed articolato calendario che, tra momenti istituzionali, eventi ed iniziative culturali, accompagnerà il Capoluogo e l’intero territorio provinciale verso una delle ricorrenze più significative della storia italiana, nel segno della memoria, della partecipazione e del coinvolgimento delle giovani generazioni.

Ad affiancare il Rappresentante del Governo in conferenza stampa, il Presidente Pasquale Scavone ed il Direttore Pasquale Menchise dell’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata, la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza Simona Bonito e l’Amministratore Unico del Consorzio ConUnibas Antonio Candela.

Il programma prenderà il via giovedì 28 maggio, presso la “Villa del Prefetto” dell’Amministrazione Provinciale, con la cerimonia pubblica di intitolazione simbolica di 21 alberi alle Madri Costituenti, accompagnata dalla installazione di targhe commemorative.

L’iniziativa si pone in ideale continuità con il convegno dedicato alle Madri Costituenti, promosso dalla stessa Consigliera provinciale di Parità lo scorso 25 maggio.

Cuore delle celebrazioni, la giornata del 2 giugno che si articolerà tra le tradizionali cerimonie istituzionali del mattino e gli eventi culturali e musicali previsti nella serata.

In particolare, le celebrazioni prenderanno avvio al Parco Montereale con la deposizione della corona al monumento dedicato ai Caduti.

A seguire, in Piazza Mario Pagano, si terrà la cerimonia ufficiale con gli onori al Prefetto, l’alzabandiera e l’esecuzione del “Canto degli Italiani”.

Particolarmente suggestivo, poi, il momento dello srotolamento del Tricolore dalla facciata del Palazzo del Governo, a cura dei Vigili del Fuoco.

Durante la cerimonia saranno, inoltre, consegnate le targhe all’Alfiere della Repubblica Serena Zullo e agli alunni della classe V A della Scuola Primaria “Don Milani-Leopardi” di Potenza per aver compiuto gesti onorevoli di integrazione sociale, nonché ai bambini della Scuola Primaria “A. Grippo” di Nemoli, autori di un calendario dedicato agli 80 anni della Repubblica.

Nella serata, presso il Teatro Comunale “Francesco Stabile”, si terrà il concerto dell’Orchestra Sinfonica ICO 131 della Basilicata, diretta dal Maestro Pasquale Menchise.

La manifestazione proseguirà con il monologo “La ventunesima donna” della scrittrice Angela Iantosca e si concluderà con la consegna di dieci Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Nel presentare il programma, il Prefetto Campanaro ha annunciato la presenza dell’artista lucana Arisa, ospite d’onore delle celebrazioni del 2 giugno, cui verrà conferita l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Accogliendo l’invito del Prefetto, Arisa, originaria di Pignola , accompagnerà con la sua straordinaria voce alcuni dei momenti più significativi della manifestazione.

In particolare, interpreterà il “Canto degli Italiani” durante la cerimonia mattutina e, nel concerto serale, eseguirà altri brani.

In entrambe le occasioni verrà accompagnata dall’Orchestra 131 Basilicata.

Il cartellone celebrativo proseguirà anche oltre il 2 giugno, con ulteriori appuntamenti culturali dedicati al ruolo delle donne nella costruzione della Repubblica:

Venerdì 5 Giugno, nell’ambito del “Festival delle Opportunità 2026”, il Prefetto Campanaro dialogherà con i giovani studenti in un incontro dedicato al tema “80 anni di partecipazione. Donne e Repubblica tra memoria e futuro”, in programma presso il Campus di Macchia Romana dell’Università degli Studi della Basilicata;

Lunedì 8 Giugno, presso la Pinacoteca della Provincia di Potenza, sarà inaugurata la mostra di dipinti “Le madri della Costituzione”, realizzata dall’artista Maria Ditaranto, cui seguirà la presentazione del libro per bambini e bambine “Le donne che inventarono il domani. Ventuno storie in rima di libertà e coraggio” di Annalisa Ascoli e delle piccole Alfieri della Repubblica.

Nel corso della presentazione, il Rappresentante del Governo ha sottolineato come il fil rouge dell’intero programma è rappresentato dalla volontà di dare particolare rilievo ai valori della partecipazione democratica, alla centralità del contributo delle donne alla costruzione della Repubblica ed al coinvolgimento delle nuove generazioni, in linea con l’attenzione espressa dal Presidente della Repubblica in occasione di questa significativa ricorrenza.

“Abbiamo voluto costruire un programma particolarmente ricco e stimolante, capace di andare oltre la sola giornata del 2 giugno e di coinvolgere il territorio in un percorso di memoria, partecipazione e condivisione.

Una Festa della Repubblica che abbiamo voluto dedicare in larga parte al protagonismo delle donne e al coinvolgimento delle giovani generazioni, nel ricordo del contributo determinante che le donne hanno offerto alla nascita della Repubblica ed alla costruzione della nostra democrazia.

È, poi, motivo di particolare soddisfazione poter celebrare l’80° anniversario della Repubblica accompagnati dalla voce di un’artista straordinaria come Arisa, autentica espressione delle eccellenze artistiche e culturali della Basilicata, alla quale verrà conferita una delle più alte onorificenze della Repubblica Italiana”, le parole del Prefetto Campanaro al termine della conferenza stampa.