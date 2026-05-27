Meteo: su Potenza leggero calo delle temperature. Le previsioni

Fase di bel tempo con temperature quasi estive anche su Puglia, Molise e Basilicata grazie al rinforzo dell’alta pressione che porterà stabilità e meteo soleggiato fino a oggi, mercoledì 27.
Ma che tempo ci attende su Potenza nei prossimi giorni?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 28 Maggio, avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 27°C, la minima di 17°C.
Venerdì 29 Maggio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 23°C, la minima di 16°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.