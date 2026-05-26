Potenza: il cuore e l’arte dei ragazzi dell’Anffas sul palco. L’evento di presentazione

E’ in programma domani 27 maggio, alle ore 10 a Potenza, nella sede del Centro servizio al volontariato (Csv) di Basilicata, in via Sicilia n.10, la conferenza stampa di presentazione dell’evento ‘La musica è magia’, nato dalla collaborazione tra il Csv Basilicata e l’Anffas, l’associazione Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo di Venosa.

Nel corso dell’incontro la presidente di Anffas Venosa, Maria Orlando, il presidente del Csv Basilicata, Giannino Romaniello, e il sindaco della cittadina oraziana, Francesco Mollica, illustreranno i dettagli della rappresentazione che andrà in scena a Venosa, il 29 maggio, nell’auditorium “San Domenico” alle 19.00.

Sul palco saliranno i ragazzi di Anffas Venosa insieme a volontari, famiglie, educatori e artisti.

Lo spettacolo, diretto da Tonino Centola, si avvale della collaborazione del maestro Pasquale di Muro e della scuola ArteDanza di Venosa, diretta da Carmen Vella.