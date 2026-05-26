Avigliano: i ragazzi dell’I.C. “Silvio Spaventa Filippi” incontrano il magistrato dott. Francesco Antonio Genovese. Il progetto

Questa mattina, la suggestiva cornice del Chiostro comunale di Avigliano ha ospitato l’incontro conclusivo del progetto d’istituto “Ambiente e legalità”.

Gli alunni delle otto classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “Silvio Spaventa Filippi” hanno dialogato con il dott. Francesco Antonio Genovese, stimato magistrato di origine aviglianese e già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione.

L’evento è stato il momento finale di un percorso didattico annuale interdisciplinare incentrato sul valore delle regole e della cittadinanza attiva.

L’apertura dell’incontro è stata affidata alla Dirigente Scolastica, la prof.ssa Rina Montanarella.

Nel suo discorso introduttivo, la Dirigente ha rivolto un saluto al sindaco di Avigliano, l’avv. Giuseppe Mecca, e all’assessore alla cultura, Angela Salvatore, presenti alla manifestazione.

La prof.ssa Montanarella ha poi espresso profonda gratitudine al dott. Genovese per la sua prestigiosa presenza e per la disponibilità dimostrata verso la comunità scolastica.

Subito dopo, la parola è passata alla prof.ssa Carmelina Lucia, referente del progetto, che ha introdotto e guidato la presentazione dei lavori realizzati dagli studenti.

Durante l’anno scolastico, gli studenti hanno approfondito i concetti di legalità partendo dalla lettura del volume “Leggi Qui. Guida galattica e (norme) per adolescenti”.

Il testo, nato da un’idea del magistrato Giacomo Ebner in collaborazione con l’Associazione Nazionale Magistrati, ha permesso ai ragazzi di confrontarsi con tematiche di forte attualità.

Ciascuna delle otto classi coinvolte ha dato forma alle proprie riflessioni attraverso una grande varietà di linguaggi espressivi.

I ragazzi hanno infatti preparato e presentato: cartelloni illustrati e infografiche sui principi costituzionali, scenette teatrali incentrate sull’inclusione e il rispetto delle regole, racconti inediti e riflessioni profonde su immigrazione e ambiente, una canzone rap originale per dare voce ai valori della cittadinanza attiva, domande mirate sui grandi temi sociali e giuridici di oggi.

I sette nuclei tematici al centro dei lavori sono stati la Costituzione, il principio di uguaglianza (Articolo 3), la cittadinanza attiva, la disabilità, il razzismo, l’immigrazione, la legalità a scuola e i reati contro l’ambiente.

Il dott. Francesco Antonio Genovese ha risposto di volta in volta con grande entusiasmo alle sollecitazioni e ai quesiti degli alunni.

Il magistrato ha dato vita a un dialogo diretto, costruttivo e privo di formalismi, offrendo ai ragazzi spunti di riflessione basati sulla sua autorevole esperienza professionale.

L’incontro ha confermato il ruolo centrale della scuola e delle istituzioni locali come presidi fondamentali per la crescita di cittadini liberi, responsabili e consapevoli.

Un plauso alla Dirigente Scolastica per la sensibilità mostrata verso le tematiche affrontate, ai docenti per il lavoro instancabile e appassionato che svolgono continuamente con gli alunni e ai ragazzi, protagonisti curiosi e attenti di lodevoli iniziative come questa.