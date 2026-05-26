Basilicata: un Patto per lo Sviluppo, il Lavoro e le Future Generazioni. La proposta

Confsal Basilicata lancia la proposta di un grande Protocollo d’Intesa regionale che coinvolga istituzioni, parti sociali, imprese, mondo della formazione e associazioni, con l’obiettivo di costruire una strategia condivisa e verificabile per il futuro della Basilicata.

A presentare l’iniziativa è il Segretario Generale di Confsal Basilicata, Gerardo de Grazia, che propone la sottoscrizione del: “Protocollo Basilicata 2026–2036 . Patto per lo Sviluppo, il Lavoro e le Future Generazioni”.

Un documento strategico che dovrà impegnare, concretamente, Regione, enti locali, forze politiche, Confindustria, organizzazioni sindacali, ITS Academy, università, associazioni di categoria e rappresentanze sociali in un percorso condiviso di crescita e rilancio territoriale.

Dichiara Gerardo de Grazia:

“Non possiamo più limitarci agli annunci.

La Basilicata ha bisogno di una visione chiara, di obiettivi concreti e soprattutto di responsabilità condivise.

Questo Protocollo vuole essere uno strumento serio, trasparente e verificabile, capace di certificare gli impegni assunti e i risultati raggiunti nel tempo.”

Il Patto prevede due tappe fondamentali:

2026-2031, come primo step operativo per intervenire sulle priorità immediate della regione;

2031-2036, come orizzonte strategico di consolidamento dello sviluppo economico, occupazionale e sociale.

Tra i temi centrali del Protocollo:

occupazione stabile e qualificata;

sostegno ai giovani e contrasto allo spopolamento;

rafforzamento della formazione tecnica e professionale;

infrastrutture e collegamenti;

sanità territoriale;

innovazione e transizione digitale;

valorizzazione delle aree interne;

sviluppo industriale sostenibile;

sicurezza sul lavoro e qualità dell’occupazione.

Secondo Confsal, il documento dovrà contenere:

obiettivi misurabili;

cronoprogrammi definiti;

verifiche periodiche pubbliche;

monitoraggio trasparente;

responsabilità precise per ogni soggetto aderente.

Prosegue de Grazia:

“Serve una grande alleanza sociale e istituzionale, che metta al centro il futuro della Basilicata e delle nuove generazioni.

Ognuno dovrà assumersi un impegno concreto davanti ai cittadini.

Questo Protocollo dovrà rappresentare continuità amministrativa e programmatica, andando oltre le singole stagioni politiche.”

Confsal Basilicata annuncia inoltre l’avvio di una fase di confronto e concertazione con tutti i soggetti interessati per definire contenuti, priorità operative e modalità di attuazione del Protocollo.

Conclude Gerardo de Grazia:

“L’obiettivo finale è costruire una Basilicata più forte, moderna, competitiva e capace di trattenere giovani, competenze e investimenti.

Il tempo delle divisioni è finito: ora servono responsabilità, programmazione e lavoro concreto.”