Basilicata: un Patto per lo Sviluppo, il Lavoro e le Future Generazioni. La proposta

Confsal Basilicata lancia la proposta di un grande Protocollo d’Intesa regionale che coinvolga istituzioni, parti sociali, imprese, mondo della formazione e associazioni, con l’obiettivo di costruire una strategia condivisa e verificabile per il futuro della Basilicata.
A presentare l’iniziativa è il Segretario Generale di Confsal Basilicata, Gerardo de Grazia, che propone la sottoscrizione del: “Protocollo Basilicata 2026–2036 . Patto per lo Sviluppo, il Lavoro e le Future Generazioni”.
Un documento strategico che dovrà impegnare, concretamente, Regione, enti locali, forze politiche, Confindustria, organizzazioni sindacali, ITS Academy, università, associazioni di categoria e rappresentanze sociali in un percorso condiviso di crescita e rilancio territoriale.
Dichiara Gerardo de Grazia:
“Non possiamo più limitarci agli annunci.
La Basilicata ha bisogno di una visione chiara, di obiettivi concreti e soprattutto di responsabilità condivise.
Questo Protocollo vuole essere uno strumento serio, trasparente e verificabile, capace di certificare gli impegni assunti e i risultati raggiunti nel tempo.”
Il Patto prevede due tappe fondamentali:
- 2026-2031, come primo step operativo per intervenire sulle priorità immediate della regione;
- 2031-2036, come orizzonte strategico di consolidamento dello sviluppo economico, occupazionale e sociale.
Tra i temi centrali del Protocollo:
- occupazione stabile e qualificata;
- sostegno ai giovani e contrasto allo spopolamento;
- rafforzamento della formazione tecnica e professionale;
- infrastrutture e collegamenti;
- sanità territoriale;
- innovazione e transizione digitale;
- valorizzazione delle aree interne;
- sviluppo industriale sostenibile;
- sicurezza sul lavoro e qualità dell’occupazione.
Secondo Confsal, il documento dovrà contenere:
- obiettivi misurabili;
- cronoprogrammi definiti;
- verifiche periodiche pubbliche;
- monitoraggio trasparente;
- responsabilità precise per ogni soggetto aderente.
Prosegue de Grazia:
“Serve una grande alleanza sociale e istituzionale, che metta al centro il futuro della Basilicata e delle nuove generazioni.
Ognuno dovrà assumersi un impegno concreto davanti ai cittadini.
Questo Protocollo dovrà rappresentare continuità amministrativa e programmatica, andando oltre le singole stagioni politiche.”
Confsal Basilicata annuncia inoltre l’avvio di una fase di confronto e concertazione con tutti i soggetti interessati per definire contenuti, priorità operative e modalità di attuazione del Protocollo.
Conclude Gerardo de Grazia:
“L’obiettivo finale è costruire una Basilicata più forte, moderna, competitiva e capace di trattenere giovani, competenze e investimenti.
Il tempo delle divisioni è finito: ora servono responsabilità, programmazione e lavoro concreto.”