Viggiano dedica la palestra scolastica del plesso di San Salvatore ad Alex Zanardi

Si è svolta oggi l’inaugurazione della nuova palestra dell’Istituto Comprensivo “I.C. Leonardo De Lorenzo” di Viggiano plesso di San Salvatore, che è stata ufficialmente intitolata ad Alex Zanardi.

Il primo cittadino, 𝐀𝐦𝐞𝐝𝐞𝐨 𝐂𝐢𝐜𝐚𝐥𝐚, ha tenuto a evidenziare che l’opera, realizzata grazie ai fondi del PNRR, nasce come nuovo spazio per una comunità scolastica che dà sempre più voce ai temi dell’inclusività, dello sport e della resilienza.

Scegliere di dedicarla a Zanardi, campione nello sport e nella vita, significa offrire ai ragazzi un esempio concreto di determinazione e umanità, un modello di valori che la scuola vuole trasmettere ogni giorno.

La struttura è moderna, efficiente e perfettamente integrata con il territorio.

È stata progettata secondo gli standard n-ZEB “edificio a energia quasi zero” rispettando dettami che curano risparmio energetico e sostenibilità ambientale, e con una particolare attenzione all’inclusività: accessibile e fruibile da tutti gli studenti, senza barriere e un campo da gioco di sitting volley nel centro.

Durante la cerimonia sono state presentate dall’Assessore alla Cultura, 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐏𝐮𝐠𝐥𝐢𝐞𝐬𝐞, anche due nuove aule outdoor che permetteranno di svolgere attività didattiche all’aperto sia alla scuola dell’infanzia che agli studenti della primaria del plesso di San Salvatore.

Un passo avanti nell’innovazione educativa, reso possibile anche dalla formazione specifica delle docenti, che, come ha sottolineato la dirigente 𝐒𝐚𝐛𝐢𝐧𝐚 𝐓𝐚𝐫𝐭𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚, hanno ottenuto un’abilitazione dedicata per l’uso di questi spazi.

La nuova palestra intitolata ad Alex Zanardi e le aule outdoor confermano la centralità della scuola come luogo di comunità, crescita e futuro, capace di unire innovazione, sostenibilità e valori.