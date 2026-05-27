Maratea premiata Bandiera verde 2026! Ecco di cosa si tratta

Sono 164 le spiagge nel mondo che nel 2026 possono fregiarsi della bandiera verde, il riconoscimento assegnato dai pediatri alle località balneari più adatte a bambini e famiglie.
L’elenco aggiornato è stato presentato mercoledì 27 maggio a Modica, in provincia di Ragusa, da Italo Farnetani, fondatore e coordinatore della ricerca.
La cerimonia ufficiale di consegna delle bandiere verdi 2026 si terrà sabato 11 luglio nella sede del Comune di Termoli.
Le bandiere verdi 2026, fa sapere foggiatoday, sono state assegnate sulla base delle indicazioni di 3.238 pediatri italiani e stranieri.
Farnetani ha sottolineato che i medici hanno partecipato “in modo totalmente volontario, senza compensi, finalità di lucro o interventi di sponsor”.
Un aspetto che, spiega, “conferisce al riconoscimento una valenza medica e professionale, fondata sulla conoscenza diretta delle esigenze di crescita, salute e sviluppo corporeo e psicoaffettivo dei minori”.
Per la Basilicata confermate:
- Maratea (Potenza);
- Pisticci – Marina di Pisticci (Matera).