Potenza, a San Gerardo vietati vetro e superalcolici: l’ordinanza del sindaco

Il Comune di Potenza rende nota l’Ordinanza sindacale n. 45/2026 che sancisce quanto segue:

“Nel Centro Storico cittadino nei giorni 26-27-28-30 maggio 2026, nella fascia oraria tra le ore 18:00 e le ore 6:00 del giorno successivo e nell’area del Centro Storico cittadino, in viale Dante e piazza Verdi, nonché lungo il percorso della Parata dei Turchi, il 29 maggio 2026, nella fascia oraria tra le ore 12:00 e le ore 6:00 del giorno successivo:

– divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande superalcoliche (gradazione superiore a 21 gradi)

– divieto vendita – o cessione ad altro titolo – per asporto di bevande di qualsiasi tipologia in contenitori di vetro, alluminio ceramica o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico.

I divieti sono diretti:

agli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande,

agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio in area pubblica o privata,

ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, ai titolari di distributori automatici di bevande e di negozi adibiti, in modo

esclusivo, alla vendita mediante distributori automatici (c.d. Self h24), nonché agli operatori, anche non professionali, delle somministrazioni temporanee che esercitano l’attività di vendita e somministrazione nelle aree sopra indicate.

I divieti non si applicano per l’effettuazione del servizio a domicilio del cliente o per asporto destinato esclusivamente all’approvvigionamento familiare e al consumo presso il domicilio del consumatore (es. spesa presso supermercati, minimarket, negozi di prossimità).

In tali casi la vendita per asporto è consentita a condizione che i contenitori di vetro, ceramica ed alluminio risultino integri, sigillati e contenuti in sacchetti della spesa al momento dell’acquisto”.