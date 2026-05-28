Potenza, la Iaccara in mostra a Torre Guevara: il simbolo della tradizione raccontato in immagini

Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, ha fatto visita ai Portatori della Iaccara e alla mostra ospitata all’interno della Torre Guevara.

L’esposizione, intitolata “Iaccara in mostra”, offre una ricca e dettagliata raccolta di immagini e fotografie che raccontano le fasi di costruzione della monumentale fascina di canne, fino al suo passaggio durante la celebre Parata dei Turchi.

Questo storico manufatto, trasportato a spalla in corteo e poi bruciato, rappresenta uno dei simboli più potenti della cultura locale, capace di unire tradizione e spirito di comunità.

“La Torre Guevara ha accolto, anche quest’anno, la Iaccara, emblema di amore e attaccamento alle nostre radici, e le attività dei suoi Portatori, consolidando il legame tra i monumenti storici della città e i riti che ne definiscono l’identità – sottolinea il Presidente Giordano –

Le associazioni sono il vero motore della festa e a loro va il nostro sentito ringraziamento.

Grazie alla loro straordinaria passione e a una dedizione costante, questa secolare tradizione continua a vivere, a rinnovarsi e a coinvolgere cittadini di tutte le età”.