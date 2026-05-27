Nuove nomine CEI: la Caritas di Potenza accoglie con gioia Mons. Ambarus e Mons. Beneventi. Auguri di buon cammino

“È con profonda gioia e in uno spirito di viva comunione che la Caritas diocesana di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo accoglie l’elezione di S.E. Mons. Benoni Ambarus a Presidente della Commissione Episcopale della CEI per il servizio della carità e la salute e, di conseguenza, a Presidente di Caritas Italiana”.

Lo dichiara in una nota il direttore della Caritas diocesana di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo, Marina Buoncristiano.

Rimarca Buoncristiano:

“Vedere il pastore delle Chiese sorelle di Matera-Irsina e di Tricarico chiamato ad un compito così alto è un segno di grazia e un riconoscimento per la nostra terra.

Conosciamo bene lo spessore pastorale di Mons. Ambarus, dalle parrocchie romane alla direzione della Caritas capitolina, fino al ministero dedicato alla pastorale sanitaria, carceraria e delle migrazioni. Il suo è un cammino interamente radicato nell’ascolto.

Curare le ferite del corpo e quelle dell’anima, contrastare le povertà materiali e le fragilità legate alla malattia, sono da sempre le sfide quotidiane dei nostri centri di ascolto.

Siamo certi che sotto la sua guida la rete nazionale saprà camminare con rinnovato slancio accanto agli ultimi e alle comunità più vulnerabili”.

Il direttore della Caritas diocesana conclude esprimendo viva emozione e rivolgendo l’augurio di un buon cammino anche a S.E. Mons. Domenico Beneventi, Vescovo di San Marino-Montefeltro, nominato Presidente della Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali:

“Un riconoscimento prestigioso che riempie di fierezza i nostri cuori e, in modo speciale, la comunità di Pietragalla che tutt’oggi lo ricorda con immenso amore, immutata stima e profonda gratitudine per il segno indelebile lasciato nel tessuto umano e spirituale del territorio. A lui, figlio di questa terra, va il nostro abbraccio più grande”.