Sicurezza Giro Next Gen 2026: vertice in Prefettura a Potenza. I dettagli

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha convocato in Prefettura, mercoledì 27 maggio prossimo, alle ore 11,00, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per l’esame delle misure di security e safety, in vista della terza tappa del 16 giugno prossimo “Sibari – Villa D’Agri di Marsicovetere” del “Giro d’Italia NEXT GEN 2026”.

Alla riunione di Comitato sono stati invitati, oltre al Presidente della Provincia di Potenza, al Sindaco di Potenza ed ai vertici provinciali delle Forze di Polizia:

gli Assessori alle Infrastrutture e Mobilità ed alle Attività Produttive della Regione Basilicata,

il Dirigente della Protezione Civile della Regione Basilicata,

i dieci amministratori locali dei Comuni interessati dall’attraversamento della carovana,

il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Potenza,

il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco,

il Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza 118,