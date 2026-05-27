Potenza celebra il Beato Bonaventura: festa tra tradizione, giochi e spettacoli. Il programma

Il rione Malvaccaro si prepara a celebrare il Beato Bonaventura da Potenza con una serie di appuntamenti che si svolgeranno dal 15 al 21 giugno 2026, tra attività per i bambini, tornei, momenti di preghiera e spettacoli in piazza.

Il programma dei festeggiamenti prevede inizialmente, dal 15 al 19 giugno, il “Torneo del Beato” che si svolgerà presso il campetto del rione; la manifestazione sportiva culminerà con la premiazione prevista sabato sera.

Venerdì 19 giugno alle ore 20:00 è in programma una veglia di preghiera al Beato; al termine, sul sagrato, sarà servito “Il panino del Beato” e si svolgerà uno spettacolo di karaoke a premi.

Sabato 20 giugno la giornata avrà un programma ricco di iniziative: alle ore 17.00 in piazza Danzi è prevista animazione per bambini con il “Magic Man Show”, giochi di prestigio e intrattenimento; nello stesso giorno saranno presenti stand gastronomici in piazza.

Alle ore 19:30, sempre in piazza Danzi, è fissata la premiazione del torneo di calcio; a seguire, alle ore 20:30, lo spettacolo teatrale del trio La Ricotta e, successivamente, un DJ set in piazza con i dj Albert e Paolo.

Domenica 21 giugno la comunità si ritroverà in processione: la partenza è prevista alle ore 10:30 da piazza Danzi, con il percorso che prosegue via Stigliani e via Alianello fino ad arrivare in chiesa, dove la processione sarà accompagnata dai portatori della statua del Beato Bonaventura.

La solenne celebrazione della Santa Messa è fissata per le ore 11.00.

Queste le locandine.