“Madri e Padri Costituenti”: a Potenza si inaugura l’anno dell’80° anniversario della Repubblica. I dettagli

Nella Sala Consiliare della Provincia di Potenza si è aperto il ciclo di celebrazioni dedicato all’80° anniversario della Repubblica Italiana e del suffragio universale femminile.

A inaugurare il programma, il convegno “Madri e Padri Costituenti per un’Italia libera, democratica e repubblicana”.

Ha sottolineato il Presidente, Christian Giordano:

“Siamo felici di aver ospitato un evento così importante promosso dalla nostra Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito, che ringrazio per aver reso possibile questo incontro.

Questo convegno rappresenta il primo, fondamentale passo di un percorso che ci accompagnerà verso il 2 giugno, in un anno dal profondo valore simbolico.

Celebriamo infatti l’80° anniversario della fondazione della nostra Repubblica e, contestualmente, l’ottantesimo anniversario del primo, vero, suffragio universale che ha finalmente riconosciuto il diritto di voto alle donne italiane.

Il voto del 1946 e l’elezione delle prime donne nell’Assemblea Costituente non furono solo un traguardo politico, ma il più potente atto di emancipazione e di riconoscimento di una cittadinanza finalmente piena e compiuta.

Le madri costituenti, pur avendo appartenenze politiche diverse, condividevano un grande obiettivo comune: costruire un’Italia più giusta, libera e democratica per le nuove generazioni. Un messaggio che, oggi più che mai, deve arrivare forte anche alla politica attuale.“