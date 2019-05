Elezioni europee, Di Maio: “prendiamo una grande lezione, impariamo e non molliamo”

Dalle ore 23:00 di ieri, Domenica 26 Maggio, i lucani hanno smesso di recarsi alle urne per pronunciarsi nell’ambito delle Elezioni europee.

Il Vicepremier Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle (al terzo posto, in coda a Lega e PD), ammette la sconfitta e dichiara:

“Da queste Elezioni europee noi prendiamo una grande lezione, impariamo e non molliamo.

Come forza politica, l’ho sempre detto, il Movimento 5 Stelle sta correndo una maratona, non i 100 mentri.

È chiaro ed evidente che la nostra gente non è andata a votare e questo vuol dire che c’è chiaramente tanto da fare ancora, ci sono tante risposte da dare a queste persone.

È per questo che per me, adesso, ci sono promesse da mantenere e da realizzare”.