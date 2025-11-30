ULTIME NEWS

Esplosione in Basilicata: assaltato un bancomat!

30 Novembre 2025

Un nuovo assalto al bancomat.

L’esplosione è avvenuta nel cuore della notte tra Venerdì e Sabato a Pomarico.

Come spiega rainews ad essere colpito “è stato il bancomat della BPER, unica banca del paese, un assalto al bancomat a pochi giorni da quello che ha distrutto l’ATM dello stesso Istituto bancario a Pescopagano nella notte tra Domenica e Lunedì scorso.

Sul fatto indagano i Carabinieri coordinati dal comando provinciale di Matera.

Il sindaco e presidente della provincia Francesco Mancini lancia un appello al governo”.