Fisco, sempre più controlli sui conti correnti: queste le operazioni più a rischio

I controlli dell’Agenzia delle Entrate sui movimenti bancari stanno diventando ancora più sofisticati e capillari.

Non verranno aggiunte nuove forme di controllo fa sapere quifinanza, ma quelle già esistenti saranno rafforzate da un sistema basato sull’incrocio di dati finanziari, fiscali e patrimoniali.

L’obiettivo dell’Ente è individuare eventuali redditi non dichiarati o incongruenze tra quanto dichiarato al Fisco e i movimenti effettivi sui conti correnti.

In questo quadro, ogni operazione bancaria rischia di essere oggetto di accertamento se non adeguatamente giustificata.

Il funzionamento del sistema si basa su un principio preciso: i versamenti e gli accrediti sul conto possono essere considerati redditi imponibili se il contribuente non dimostra il contrario.

Questo meccanismo comporta una conseguenza fondamentale, cioè l’inversione dell’onere della prova. In pratica non è il Fisco a dover dimostrare che una somma è frutto di evasione, ma il contribuente a dover provare la provenienza lecita del denaro.

Grazie all’Anagrafe dei rapporti finanziari e ai sistemi di analisi automatizzata, l’Agenzia delle Entrate può incrociare in tempo reale diverse tipologie di informazioni, tra cui movimenti bancari, dati fiscali e informazioni su fatture elettroniche e pagamenti elettronici.

L’attenzione si concentra soprattutto su alcune tipologie di operazioni considerate a rischio in caso di incoerenza con il reddito dichiarato.

Tra queste rientrano versamenti di contanti ripetuti, bonifici in entrata non giustificati, prelievi frequenti e movimenti non coerenti con il profilo economico del contribuente.

Uno degli aspetti più importanti da chiarire è che non esistono limiti di importo al di sotto dei quali si è automaticamente al riparo da controlli.

Anche operazioni di piccolo importo possono essere analizzate se risultano frequenti o incoerenti con il profilo fiscale del contribuente. Il criterio utilizzato non è quindi la soglia numerica, ma la coerenza complessiva dei movimenti rispetto ai redditi dichiarati.

La causale del bonifico non è un elemento formale secondario, ma una delle principali prove utilizzabili in caso di controllo. Deve essere sempre chiara, specifica e coerente con eventuali documenti giustificativi.

Una causale corretta descrive in modo preciso la natura dell’operazione, ad esempio il pagamento di una fattura, la restituzione di un prestito o il trasferimento legato a un contratto.

Al contrario, causali generiche o non esplicative possono creare problemi in fase di verifica, perché non consentono di ricostruire la natura del movimento.

I trasferimenti tra familiari o tra privati sono pienamente leciti, ma devono essere sempre riconducibili a una motivazione chiara. In caso di somme rilevanti, è opportuno indicare esplicitamente la natura del trasferimento, come donazione, prestito o aiuto economico.

Quando gli importi sono significativi o ricorrenti, può essere utile integrare la causale con una scrittura privata, che rafforza la tracciabilità dell’operazione.

I versamenti in contanti non sono vietati, ma rappresentano una delle operazioni più osservate dal Fisco. Il problema non è il versamento in sé, ma la difficoltà nel dimostrare la provenienza del denaro.

Diventano particolarmente delicati i versamenti frequenti, quelli di importo simile nel tempo o quelli non supportati da alcuna documentazione. In questi casi il contribuente deve essere in grado di dimostrare da dove provengono le somme, ad esempio tramite ricevute, contratti o prove di vendite.

Anche i prelievi non sono soggetti a limitazioni fiscali e non costituiscono di per sé un elemento di rischio, ma seguono la stessa logica dei versamenti. Se risultano sistematici o elevati rispetto al reddito dichiarato, diventeranno un elemento di rischio.

Il punto centrale, anche in questo caso, è la coerenza tra movimenti e capacità economica complessiva del contribuente.

Uno degli elementi più importanti in caso di controllo è la capacità di dimostrare la provenienza e la destinazione delle somme. Per questo motivo è essenziale conservare tutta la documentazione utile, come fatture, contratti, ricevute, estratti conto e scritture private.

In assenza di prove adeguate, anche somme legittime possono essere riqualificate come redditi non dichiarati.