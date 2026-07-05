Basilicata: i capoluoghi al servizio delle aree interne per il rilancio del territorio. La proposta dell’UDC

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’UDC Basilicata:

“Nei giorni scorsi, a Matera, si è tenuta una riunione alla presenza della Dirigente Nazionale dell’Unione di Centro, Carmela Iannella, che ha incontrato l’Assessora ai Lavori Pubblici, Sassi e Patrimonio del Comune di Matera, Lucia Gaudiano, insieme a tanti dirigenti del partito provenienti sia dalla provincia di Potenza che da quella di Matera.

Tale incontro ha rappresentato il seguito operativo di un confronto avviato recentemente a Roma con l’On. Lorenzo Cesa, punto di partenza necessario per consolidare una visione politica lucana, che richiede non solo risposte alle emergenze del territorio ma anche e soprattutto una chiara progettazione a lungo termine.

Durante il confronto è emersa la volontà di lavorare e contribuire a un’auspicata fase operativa caratterizzata da un metodo di lavoro inedito e virtuoso: il superamento dell’isolamento dei singoli comuni in favore di una vera e propria “Strategia d’Area Vasta”.

L’approccio proposto dall’UDC Basilicata punterebbe a ridefinire il ruolo dei due capoluoghi lucani, Matera e Potenza, trasformandoli in poli propulsori al servizio delle aree interne.

L’obiettivo non sarebbe più la gestione frammentata del territorio, ma l’attivazione di un sistema di rete che, partendo dalle eccellenze delle città principali, sappia esaltare le vocazioni specifiche dei comuni limitrofi, valorizzandole come asset strategici per l’intera regione.

Questa visione si fonda sul pieno riconoscimento del “diritto a restare”, inteso non come inerzia, ma come principio di coesione sociale sostenuto da una governance dell’attrazione moderna e pragmatica.

La sfida sarebbe quella di rendere i comuni lucani mete competitive per professionisti, famiglie e per quei talenti che, dopo aver maturato esperienze qualificate altrove, desiderano investire le proprie competenze nella terra d’origine.

In quest’ottica, l’azione politica si concentrerebbe sulla trasformazione dei servizi territoriali e degli strumenti di formazione professionale in presidi agili, capaci di allinearsi costantemente alle necessità delle aziende operanti nei settori strategici”.

Così Lucia Gaudiano:

“Questa proposta intende aggregare una significativa rete di professionisti e operatori economici uniti dalla comune volontà di investire sul futuro, adottando una gestione proattiva e valorizzante del talento locale rappresentato dalle giovani generazioni”.

Carmela Iannella dichiara:

“È un obiettivo che intendiamo perseguire con determinazione, guardando alla Basilicata come sistema integrato, attrattivo e capace di offrire prospettive reali a chi sceglie di costruire qui il proprio futuro. Abbiamo avviato una nuova fase di riorganizzazione territoriale del partito per affrontare in maniera adeguata le importanti sfide elettorali che ci attendono. Negli ultimi mesi, insieme all’assessore Gaudiano e ai numerosi dirigenti del partito, abbiamo lavorato intensamente per presentare il progetto dello Scudocrociato sul territorio e molti amministratori, professionisti e amici, hanno annunciato la loro volontà di aderire all’UDC”.