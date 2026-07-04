Ruoti, viabilità modificata nel centro cittadino nelle sere d’estate

Viabilità modificata nel centro cittadino durante le serate estive di luglio e agosto 2026.
Come fa sapere l’Amministrazione Comunale di Ruoti:
“Si informa la cittadinanza che, con Ordinanza Sindacale n. 5 del 30 giugno 2026, è istituita un’Area Pedonale Temporanea in Via Appia, nel tratto compreso tra il civico 40 e il civico 93.
Il provvedimento sarà in vigore nelle seguenti date:
- Sabato 4, 18 e 25 luglio 2026, dalle ore 21:00 alle 24:00
- Domenica 5, 19 e 26 luglio 2026, dalle ore 20:00 alle 24:00
- Sabato 1, 8, 22 e 29 agosto 2026, dalle ore 21:00 alle 24:00
- Domenica 2, 9, 23 e 30 agosto 2026, dalle ore 20:00 alle 24:00
Durante tali fasce orarie sarà in vigore il divieto di transito, sosta e fermata per tutti i veicoli, con deviazione del traffico sulla Strada Comunale Contrada Faggeta.
L’iniziativa è finalizzata a valorizzare il centro cittadino e a favorire la fruizione degli spazi pubblici durante le serate estive.
Dopo il successo riscontrato lo scorso anno, l’Amministrazione ha deciso di riproporre l’iniziativa, per rendere le serate estive un’occasione di svago e aggregazione per tutta la famiglia”.