Potenza: in questo Parco spettacoli, arte di strada, musica e creatività! Ecco l’iniziativa

L’11 e il 12 luglio torna lo ST.ART GREEN FEST POTENZA, il festival organizzato dall’Associazione La Macchia Verde APS che porterà nel Parco di Sant’Antonio La Macchia spettacoli, arte di strada, musica, creatività e momenti di aggregazione rivolti a cittadini, famiglie e visitatori.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Potenza e dal Consiglio Regionale della Basilicata, nasce con l’obiettivo di valorizzare uno dei luoghi più significativi della città attraverso la cultura, la partecipazione e la riscoperta degli spazi pubblici.

Per due giornate il parco diventerà un luogo di incontro e condivisione, animato da artisti provenienti da diverse realtà e da spettacoli capaci di coinvolgere persone di tutte le età.

L’edizione 2026 vedrà alternarsi artisti di strada, musicisti, performer e spettacoli di circo contemporaneo, con un’offerta pensata per rendere il parco uno spazio vivo e aperto alla comunità.

Tra gli artisti presenti figurano Circo Crusco, Cala Street Band, Mr. Big Circus, Elide Lorusso, Sisma, The Legendary Straniero, Giuliano e Sputacchio e Gianni Mercury.

Lo ST.ART GREEN FEST rappresenta uno dei principali momenti dell’attività associativa de La Macchia Verde APS, realtà impegnata nella tutela, valorizzazione e promozione del Parco di Sant’Antonio La Macchia attraverso iniziative ambientali, culturali e sociali.

Il festival si inserisce in un percorso più ampio che punta a rafforzare il legame tra cittadini e parco, restituendo centralità a uno spazio che rappresenta un importante patrimonio ambientale e comunitario per Potenza.

Tra le varie realtà che hanno scelto di sostenere il festival e le attività promosse dall’Associazione La Macchia Verde APS, l’edizione 2026 potrà contare sul contributo di numerosi partner del territorio.

Un ruolo di particolare rilievo sarà ricoperto dai Main Partner BCC Basilicata e BCM Srl, che hanno deciso di affiancare l’Associazione La Macchia Verde APS nella realizzazione dell’iniziativa, condividendone gli obiettivi di valorizzazione del territorio, della cultura e della partecipazione.

Per La Macchia Verde APS, lo ST.ART GREEN FEST è un’occasione per vivere il parco, riscoprirlo e renderlo protagonista attraverso la cultura, l’arte e la partecipazione. L’obiettivo è continuare a creare occasioni di incontro capaci di coinvolgere la comunità e valorizzare uno dei luoghi più significativi della città.

L’appuntamento è per sabato 11 e domenica 12 luglio, a partire dalle ore 18.00, presso il Parco di Sant’Antonio La Macchia.

Di seguito la locandina ufficiale dell’evento.