Il costume murese sfila alla Siedlerfest di Karlsfeld unendo Italia e Germania: “vivo un ponte di amicizia che unisce due comunità”

Anche quest’anno il Comune di Muro Lucano ha partecipato alla Siedlerfest di Karlsfeld, il tradizionale appuntamento che rappresenta uno dei momenti più significativi del rapporto di gemellaggio tra le due comunità.

La presenza della delegazione murese ha confermato la solidità di un legame costruito nel tempo attraverso la collaborazione istituzionale, gli scambi culturali e, soprattutto, i rapporti umani che negli anni hanno unito cittadini, associazioni e amministratori.

L’accoglienza riservata alla delegazione è stata, ancora una volta, particolarmente calorosa, sia sul piano istituzionale che umano.

Momento simbolico della visita è stata la tradizionale sfilata della Siedlerfest, durante la quale gli amministratori di Muro Lucano hanno preso posto sul carro del Comune di Karlsfeld, posizione riservata agli ospiti d’onore del gemellaggio.

Tra i gesti più significativi dell’edizione 2026, quello del Vicesindaco di Karlsfeld, Stefan Handl, che ha scelto di partecipare alla sfilata indossando il costume tradizionale murese anziché quello bavarese.

Un gesto di grande valore simbolico che testimonia il rispetto, l’amicizia e il forte senso di appartenenza che oggi caratterizzano il rapporto tra le due comunità e che rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità murese.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche al nuovo Sindaco di Karlsfeld, Christian Bieberle, che fin dal suo insediamento ha dimostrato una piena condivisione dello spirito che anima il gemellaggio, confermando la volontà di proseguire e rafforzare un percorso comune fondato sul dialogo, sulla cooperazione e sulla valorizzazione delle rispettive identità culturali.

Un riconoscimento particolare va all’Associazione di Karlsfeld, al Presidente Michele Fezzuoglio e ai tanti cittadini muresi residenti a Karlsfeld che, con passione, disponibilità e senso di appartenenza, rappresentano il vero motore di questo rapporto, contribuendo quotidianamente a mantenere vivo un ponte di amicizia che unisce due comunità e due Paesi nel cuore dell’Europa.