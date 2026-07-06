Sport: Potenza si aggiudica un finanziamento di 3 milioni per questo Palazzetto. I dettagli

Il Comune di Potenza ottiene un importante risultato nell’ambito dell’Avviso nazionale Sport e Periferie 2025’: dopo una prima graduatoria che aveva riconosciuto la validità della proposta progettuale classificandola idonea ma non finanziata, il progetto è stato ora ammesso al finanziamento con un contributo di 3 milioni di euro per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport di Macchia Giocoli, destinato a sorgere nell’area dove è prevista anche la futura piscina olimpionica.

La candidatura approvata prevedeva proprio la richiesta del contributo massimo di 3 milioni di euro.

Il sindaco Vincenzo Telesca esprime grande soddisfazione:

“Questa è una vittoria della città e dimostra che il lavoro serio, costante e silenzioso produce risultati.

Non ci siamo fermati davanti alla prima graduatoria, che aveva riconosciuto la qualità del progetto senza poterlo finanziare per insufficienza di risorse. Abbiamo continuato a seguire ogni passaggio, convinti della bontà della nostra proposta, e oggi Potenza raccoglie il frutto di questo impegno. Il nuovo Palazzetto dello Sport rappresenterà un’infrastruttura strategica per lo sport, per i giovani e per la crescita dell’intero territorio”.

L’assessore alla Programmazione Loredana Costanza, firmataria della delibera di candidatura insieme all’assessore allo Sport Gerardo Nardiello sottolinea il valore del risultato raggiunto:

“Qualcuno aveva frettolosamente trasformato una graduatoria provvisoria in un’occasione di polemica politica, sostenendo che il Comune avesse perso il bando.

Oggi i fatti raccontano una storia diversa.

Il progetto era valido, tanto da essere dichiarato idoneo sin dall’inizio; mancavano soltanto le risorse necessarie al suo finanziamento.

Con lo scorrimento della graduatoria quelle risorse sono arrivate e Potenza ottiene un finanziamento di tre milioni di euro importanti per l’impiantistica sportiva cittadina.

Questa vicenda dimostra che amministrare significa costruire opportunità con pazienza, competenza e capacità di programmazione, senza fermarsi ai titoli di un giorno”.

Dice il Sindaco Telesca:

“Continueremo a lavorare con la stessa determinazione per intercettare ogni possibilità di investimento utile alla città. Il nuovo Palazzetto dello Sport sorgerà nell’area di Macchia Giocoli, destinata a diventare una vera e propria cittadella dello sport, grazie anche alla prevista realizzazione della piscina olimpionica che avevamo ipotizzato alla CIPZOO.

E proprio per integrare la piscina con il palazzetto i progettisti stanno lavorando senza sosta per arrivare nei tempi stabiliti alla realizzazione delle strutture”.

Precisa l’assessore allo sport Gerardo Nardiello:

“Stiamo costruendo un polo sportivo moderno e funzionale capace di ospitare attività agonistiche, eventi e manifestazioni di rilievo, offrendo ai giovani, alle associazioni sportive e all’intera comunità spazi adeguati e nuove opportunità di crescita.

È un investimento sul futuro di Potenza e sulla qualità della vita dei suoi cittadini”.