Lega Basilicata: conclusa la sessione dei congressi cittadini. Ora quelli provinciali. I dettagli

“È dal territorio che nasce la buona politica e da lì vogliamo continuare a crescere”.

Lo ha detto, il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe, in una nota in cui si fa riferimento alla conclusione “della sessione dei congressi cittadini in Basilicata, finalizzata al rinnovo dei quadri dirigenti locali e al potenziamento della struttura organizzativa del partito sul territorio regionale.

A seguire, si aprirà la fase dei congressi provinciali“.

Nel comunicato è specificato che “le assemblee degli iscritti hanno sancito l’elezione dei nuovi segretari cittadini.

Per la sezione della città capoluogo, Potenza, l’incarico è stato affidato ad Alfonso Nardella, mentre alla guida della sezione di Tolve è stato eletto Renato Martucci.

Per quanto concerne il territorio della provincia di Matera, i congressi hanno decretato l’elezione di Isaia D’Elicio alla guida della sezione di Montescaglioso e di Davide Carbone per la sezione di Bernalda.

Per quanto riguarda la sezione di Matera, nei prossimi giorni si procederà alla nomina di un commissario cittadino, che dovrà accompagnare al congresso la locale sezione.

La forza della Lega è da sempre il suo radicamento nei territori. Con l’elezione di Alfonso Nardella, Renato Martucci, Isaia D’Elicio e Davide Carbone rafforziamo una squadra di amministratori e dirigenti che conoscono le esigenze delle rispettive comunità e sapranno rappresentarle con impegno e competenza.

Il nostro obiettivo è essere sempre più vicini ai cittadini, dando risposte concrete e costruendo, a partire dai comuni, una Basilicata più forte e più competitiva”.