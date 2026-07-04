A Pignola cerimonia delle candele della Fidapa

Diciassette anni fa era un sogno condiviso, intessuto di entusiasmo, fiducia e speranza. Oggi è una splendida realtà, viva, autorevole e profondamente radicata nel territorio. La sezione FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) di Pignola ha celebrato la solenne “Cerimonia delle Candele”, il momento più importante e simbolico dell’anno associativo, confermando il proprio ruolo centrale nel tessuto sociale e culturale della comunità.

La fiamma delle tante candele accese dalle socie e dai numerosi ospiti accorsi non ha rappresentato soltanto il simbolo dell’appartenenza alla Federazione.

In quelle luci c’è molto di più: vi è la conoscenza che illumina il cammino delle donne, la forza della solidarietà che sostiene chi vive nella fragilità e il coraggio di credere che l’impegno, la cultura e il servizio possano davvero edificare una società più giusta e umana.

A esprimere il profondo orgoglio per il percorso compiuto è stata la madrina della Sezione, Maria Albano (già presidente della sezione di Potenza), che ha visto crescere e conquistare prestigio a quella che oggi definisce una delle soddisfazioni più grandi della sua ricca esperienza associativa.

Nel 2009 l’obiettivo era accendere una piccola luce. Oggi, quella luce è diventata un faro che non solo guida le donne del territorio, ma rende onore alla storia stessa di Pignola, antico e bellissimo borgo che vanta il titolo storicamente prestigioso di Regia Udienza nel 1621, ancor prima di Matera e Potenza.

“Il futuro di un’associazione non dipende soltanto dai programmi che realizza, ma dalla capacità di tramandare i propri valori da una generazione all’altra, mantenendo sempre viva quella fiamma che simbolicamente ci unisce”.

Il cuore pulsante della FIDAPA di Pignola è composto da donne impegnate nelle professioni e nella vita pubblica, custodi di un patrimonio di competenze, sensibilità e generosità.

In un’epoca spesso dominata dall’indifferenza e dall’individualismo, le socie pignolesi hanno dimostrato che l’unione e l’amicizia sanno trasformare la realtà mettendo il proprio sapere e il proprio tempo libero al servizio degli altri.

Ogni iniziativa si trasforma così in un’occasione di crescita, inclusione e speranza: tendendo la mano alle donne più fragili, promuovendo la cultura come strumento di libertà, valorizzando il talento femminile e onorando, con discrezione ed efficacia, la missione della Federazione.

Questo patrimonio ideale viene custodito con amore e tramandato accogliendo le nuove socie con generosità e coinvolgendo le giovani generazioni. A tal proposito, la serata ha vissuto un momento di grande emozione con l’ingresso ufficiale di tre nuove socie, pronte a portare nuova linfa all’associazione.

Tra di loro spiccano una scrittrice e una giovane studentessa universitaria (socia Young), a testimonianza di un ricambio generazionale che garantisce continuità e futuro alla FIDAPA, intesa come vera e propria scuola di leadership femminile, etica e autentico servizio.

L’auspicio emerso a conclusione della cerimonia è che la sezione FIDAPA di Pignola continui a crescere e a testimoniare, con l’eleganza e l’autorevolezza che la contraddistinguono, i più alti ideali della Federazione, rendendo – con la forza della sua luce – il mondo un posto migliore.